Hafta sonu marketler açık mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile uygulanacak kısıtlamanın detayları belli oldu. 27 Haziran’da saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran’da 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kısıtlama uygulanacak. Bu tarihlerde açık olacak işletmeler arasında marketler de bulunuyor. İşte detaylar…



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketler açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri faaliyete devam edecek.

Engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek.

