Hafta sonu öncesi, haftanın son iş gününde vatandaşlar mangal yakmanın yasak olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bir süredir kısıtlama getirilen mangal yakma faaliyetlerinin normalleşme adımlarıyla birlikte normale dönüp dönmediğini merak eden vatandaşlar, bu kapsamdaki bilgileri internetten sorguluyor. Peki, hafta sonu mangal yakmak yasak mı?
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'Hafta sonu mangal yakmak yasak mı?' sorusu, haftanın son iş gününde vatandaşların merak ettiği bir detay oldu. Hafta sonu sıcak havanın tadını açık alanlarda değerlendirmek isteyen pek çok kişi, mesire yerleri ve piknik alanlarında mangal yasağını sorguluyor. İşte, 'Hafta sonu mangal yakmak yasak mı?' sorusunun yanıtı...
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
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Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.