Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri

YURTİÇİ KARGO

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.



ARAS KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.



SÜRAT KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.