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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 12:10,

Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri

Hafta sonu kargolar açık mı sorusu araştırılıyor. Kargo firmaları mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Bazı firmalar cumartesi günü yarım gün hizmet verirken, bazı firmalar neredeyse tam güne yakın hizmet veriyor. İşte kargo çalışma saatleri...

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Kargo çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu kargo firmaları mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam ediyor. Cumartesi günleri genellikle saat 09:00'dan öğle saatine kadar hizmet veriyorlar. İşte kargo çalışma saatleri...HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?
Hafta sonu kargo firmaları mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam ediyor.KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG KARGO
Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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YURTİÇİ KARGO
Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO
Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO
Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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