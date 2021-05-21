Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Cumartesi ve pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;



Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar



Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,



Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları