Hafta sonu kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kargo çalışma saatleri

Hafta sonu kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar yayımlandı. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. İstisna kapsamında olan kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil) çalışanlar da yer alıyor. İşte kargo çalışma saatleri...