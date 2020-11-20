Hafta sonu kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kargo çalışma saatleri
Hafta sonu kargoların çalışıp çalışmadığı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Hafta sonu uygulanacak olan belirli saatler aralığındaki sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler ve istisna kapsamındaki kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede açıklandı. Peki hafta sonu kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri ve detaylar
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Hafta sonu kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar yayımlandı. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. İstisna kapsamında olan kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil) çalışanlar da yer alıyor. İşte kargo çalışma saatleri...
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HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar yayımlandı. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. İstisna kapsamında olan kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil) çalışanlar da yer alıyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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YURTİÇİ KARGO Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
SÜRAT KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.