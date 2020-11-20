Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar yarın dağıtım yapacak mı? İşte 21-22 Kasım kargo çalışma saatleri
Hafta sonu kargoların çalışma saatleri, yeni tedbirler öncesi merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonu uygulanacak olan belirli saatler aralığındaki sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler ve istisna kapsamındaki kişiler tek tek duyuruldu. Peki, hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte,21-22 Kasım kargo çalışma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargoların açık olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar yayımlandı. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, istisna kapsamında olan kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil) çalışanlar da yer alıyor .Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?
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HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar yayımlandı. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. İstisna kapsamında olan kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil) çalışanlar da yer alıyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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YURTİÇİ KARGO Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
SÜRAT KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.