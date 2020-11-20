Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar yarın dağıtım yapacak mı? İşte 21-22 Kasım kargo çalışma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargoların açık olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar yayımlandı. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. Bu kurumlarda çalışanlar istisna kapsamında olacaklar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, istisna kapsamında olan kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil) çalışanlar da yer alıyor .Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?



