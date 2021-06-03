Hafta sonu kafeler açık mı, kaça kadar açık? 5 Haziran Cumartesi lokanta, kafe ve restoran çalışma saatleri
Kafeler ve restoranlar, yeni normalleşme ile beraber 1 Haziran tarihinden itibaren belirlenen kapasite oranlarına göre hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-21.00 saatlerinde arasında müşteri kabul edecek. Haziran ayında uygulanacak olan kurallara göre 21.00-24.00 saatlerinde ise, kafe, restoran ve lokantalar sadece paket servis yapabilecek. Yaklaşan hafta sonu öncesi kafelerin çalışma saatlerine gözler çevrildi. Peki, hafta sonu kafeler açık mı? İşte, 5 Haziran Cumartesi lokanta, kafe, restoran çalışma saatleri ve konunun detayları.
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Kafe ve restoranların hafta sonu açık olup olmadığı gündemde yer alan konulardan oldu. Tam kapanma döneminde gel al ve paket servis şeklinde hizmet veren kafeler yeniden müşterilerine kapılarını açtı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri açık olacak. Pazar günleri ise bu işletmeler kapalı kalacak.
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HAFTA SONU KAFELER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu.
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Genelgede, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.
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Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına, 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklara ilişkin de genelgede şunlar kaydedildi:
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"Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu, bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."