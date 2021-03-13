Hafta sonu kafe ve restoranlar açık mı? 13-14 Mart lokanta, restoran ve kafelerin çalışma saatleri

KAFE RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.



Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.



Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.