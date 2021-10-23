Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis uyarısı: İşte il il 23 Ekim hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile belli oldu. Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrederken cumartesi günü için sis uyarısı geldi. Son hava durumu raporuna göre sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sis etkili olacak. Sis ve pusa karşı özellikle sürücülerin dikkatli olması önem arz edecek. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Ekim hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Güney Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 22°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 20°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 13°C, 21°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C Az bulutlu ve açık
3
EGE Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 11°C, 25°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 10°C, 24°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 28°C Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 28°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 5°C, 23°C Az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 22°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C Az bulutlu
KONYA 6°C, 22°C Az bulutlu
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BATI KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°C Az bulutlu
DÜZCE 8°C, 24°C Az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 20°C Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 20°C Az bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 5°C, 23°C Az bulutlu
SAMSUN 11°C, 21°C Az bulutlu
TOKAT 4°C, 21°C Az bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C Az bulutlu
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 17°C Az bulutlu
KARS -4°C, 16°C Az bulutlu
MALATYA 4°C, 23°C Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.