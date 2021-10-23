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GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis uyarısı: İşte il il 23 Ekim hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 00:25 | 

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis uyarısı: İşte il il 23 Ekim hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile belli oldu. Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrederken cumartesi günü için sis uyarısı geldi. Son hava durumu raporuna göre sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sis etkili olacak. Sis ve pusa karşı özellikle sürücülerin dikkatli olması önem arz edecek. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Güney Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

3

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 23°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Az bulutlu

KONYA 6°C, 22°C
Az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 3°C, 22°C
Az bulutlu

DÜZCE 8°C, 24°C
Az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 20°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Az bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 5°C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C
Az bulutlu

TOKAT 4°C, 21°C
Az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C
Az bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 17°C
Az bulutlu

KARS -4°C, 16°C
Az bulutlu

MALATYA 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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