Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan iki hafta vurgusu: Daha önemli hale gelecekBakan Koca'dan 'iki hafta' vurgusu: Daha önemli hale gelecek#Koronavirüs
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden açıklama yapıyorRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden açıklama yapıyor#Biden
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Donetsk merkezinde büyük patlama Halk Milisleri liderine bombalı saldırıDonetsk merkezinde büyük patlama! Halk Milisleri liderine bombalı saldırı#Rusya-Ukrayna
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı Korkunç su detayıSevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı! Korkunç 'su' detayı#Kadına Şiddet
Platonik aşk dehşeti Genç kız hayatının kâbusunu yaşadıPlatonik aşk dehşeti! Genç kız hayatının kâbusunu yaşadı#Hançer
İnanılmaz görüntüler Tüm zamanların en şiddetlisi...İnanılmaz görüntüler! Tüm zamanların en şiddetlisi...#Eunice
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
HABERLERGündem Haberleri

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. İstanbul'da cuma günü etkili olan sağanak yağışın ardından hafta sonu için yeni uyarı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğu ilçeleri ile Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 15°C
Az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu

TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı az bulutlu

3/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

4/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HATAY 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

5/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

6/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

7/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Bayburt dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olacağı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

TOKAT 3°C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Muş, Bingöl, Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ -2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde güney çevreleri kar yağışlı

9/9Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul