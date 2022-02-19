Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 0°C, 15°C
Az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HATAY 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Bayburt dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olacağı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu
TOKAT 3°C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Muş, Bingöl, Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ -2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde güney çevreleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu