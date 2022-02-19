Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Şubat hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ANKARA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KAYSERİ -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı



