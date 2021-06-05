Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 5-6 Haziran hava durumu tahminleri: Sağanak uyarısı
Hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık değerlerinin kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması bekleniyor. İstanbul'da ise 5 Haziran Cumartesi günü hava 22 derece olacak. Peki, hafta sonuhava nasıl olacak? İşte, MGM 5-6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toroslar Mevkii ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Güney Ege’de kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 28°C Az bulutlu
MANİSA 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 28°C Az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii’nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleriçok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağılı
ANTALYA 21°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 29°C Az bulutlu
ISPARTA 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 6°C, 18°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 16°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C Parçalı bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.