Hafta sonu hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor! 3 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Edirne'de cuma günü etkili olan selin ardından MGM,3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Bir uyarı da İstanbul Valiliği ve AFAD'dan geldi. Yapılan açıklamada, hafta sonu İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'da etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 3 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hafta başından başlayan sıcak havalar İstanbul dahil bir çok kentte bunaltıcı sıcaklıklara neden olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı geldi. Yapılan tahminlere göre, cumartesi günü İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik çevreleri ve Bursa'da kuvvetli yağışlar etkili olacak. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
2
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
3
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik çevreleri ve Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 22°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
4
EGE Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla İç Ege'nin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 25°C, 31°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 25°C Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık
5
AKDENİZ Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C Parçalı az bulutlu
ANTALYA 27°C, 32°C Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 30°C Az bulutlu
ISPARTA 18°C, 29°C Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
6
İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 21°C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra başta kuzey ve batı çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR 17°C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KONYA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 14°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
7
BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 16°C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
DÜZCE 20°C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
SİNOP 24°C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ZONGULDAK 22°C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
8
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 23°C, 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 15°C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
9
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 33°C Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 39°C Az bulutlu
VAN 16°C, 31°C Parçalı bulutlu
10
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.