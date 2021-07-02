Hafta sonu hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor! 3 Temmuz il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU 16°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.



DÜZCE 20°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.



SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.



ZONGULDAK 22°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.