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Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün kar var mı? Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından yapılan tahminlere göre İstanbul'da pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara ve il il 19 Mar hava durumu tahminleri.

1/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklen yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

2/10İSTANBULDA KAR NE KADAR SÜRECEK

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

3/10İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinse kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -2°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

4/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

5/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

7/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -9°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -9°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

8/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

9/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -8°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

10/10Hafta sonu hava nasıl olacak Bugün kar var mı Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı