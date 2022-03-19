Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün kar var mı? Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinse kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İSTANBUL -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ -2°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KOCAELİ -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



