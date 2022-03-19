Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün kar var mı? Meteoroloji il il 19 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklen yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinse kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ -2°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
DENİZLİ -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -9°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU -9°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS -8°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -5°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu