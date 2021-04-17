Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık, bugün fırınlar açık mı? İşte 17-18 Nisan hafta sonu fırınların çalışma saatleri

RAMAZANDA FIRINLAR AÇIK MI? İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;



Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.