Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık, bugün fırınlar açık mı? İşte 17-18 Nisan hafta sonu fırınların çalışma saatleri
Hafta sonu fırınların çalışma saatleri belli oldu. Tüm Türkiye'de 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 81 ilde ilk kez 58 saat boyunca sürecek kısıtlama pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek. Ramazan ayında uygulanan kısıtlamada devam ederken, ekmek ve pide alacak olanlar, hafta sonu fırınların açılış ve kapanış saatlerine odaklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların cumartesi ve pazar günleri açık olacağı bildirildi. Fırınlar, iftar saatine kadar sadece satış yapabilecekler. Peki, hafta sonu fırınlar kaça kadar açık olacak? İşte, sokağa çıkma yasağında 17-18 Nisan fırınların açılış ve kapanış saati.
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1
Fırınların kaçta açılıp kaçta kapandığı, hafta sonu öncesi vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Geçtiğimiz yıl ramazan ayında ekmek ve pide satışları sokaklarda yapılırken, bu yıl kısmi kapanma kapsamında fırınların açık olması kararlaştırıldı. Genelgede göre, 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü fırınlar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Diğer yandan, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
2
RAMAZANDA FIRINLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
3
HAFTA SONU FIRINLAR KAÇTA KAPANACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
4
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
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Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.