Hafta sonu denize girmek yasak mı? Önemli bilgiler
Hafta sonudenize girmek yasak mı sorusu, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Yaz sezonunun açılmasının ardından serinlemek için denize girmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu denize girmek yasak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, hafta sonu denize girmek yasak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Hafta sonu denize girmek serbest mi sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında denize girmek serbest mi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Genelge kapsamında hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Denize girmek Haftaiçi saat 21.00'a kadar yasak değil, ancak hafta sonu yasağı hafta sonu denize girmek yasak.
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ANTALYA’nın Konyaaltı Sahili’nde, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı. Sahile gelenler, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdi.
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Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu. 17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı. Sahilde sosyal mesafe kuralına uyulurken maske takılmadığı görüldü. Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, spor yaptı. Bazıları ise plajda güneşlenip denizde yüzdü.
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MERSİN’in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte hem halk hem de turistler, sahilleri doldurdu.
Mersin plajlarını havaların ısınmasıyla halk ve yerli- yabancı turistler hareketlendirdi. Sahilleri dolduran çok sayıda kişi, Erdemli ilçesinin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Korykos Antik Kenti’nin en tanınan mavi bayraklı Kızkalesi Plajı, Silifke ilçesinin mavi bayraklı Susanoğlu Plajı’na geldi. Hava sıcaklığının 27- 31 derece, plajlarda hissedilen hava sıcaklığının 30- 34 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu Mersin’e gelen yerli ve yabancı turistler güneşin, denizin ve kumun tadını çıkardı. Denizde yüzen, kanoda kürek çeken, deniz bisikleti ile gezen, kumda güneşlenen, sıcak kum üzerine yatarak şifa arayan ve Kız Kalesi’ni gezenler tatil keyfi yaşadı.