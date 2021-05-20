Hafta sonu denize girmek yasak mı? Önemli bilgiler

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte hem halk hem de turistler, sahilleri doldurdu.



Mersin plajlarını havaların ısınmasıyla halk ve yerli- yabancı turistler hareketlendirdi. Sahilleri dolduran çok sayıda kişi, Erdemli ilçesinin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Korykos Antik Kenti’nin en tanınan mavi bayraklı Kızkalesi Plajı, Silifke ilçesinin mavi bayraklı Susanoğlu Plajı’na geldi. Hava sıcaklığının 27- 31 derece, plajlarda hissedilen hava sıcaklığının 30- 34 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu Mersin’e gelen yerli ve yabancı turistler güneşin, denizin ve kumun tadını çıkardı. Denizde yüzen, kanoda kürek çeken, deniz bisikleti ile gezen, kumda güneşlenen, sıcak kum üzerine yatarak şifa arayan ve Kız Kalesi’ni gezenler tatil keyfi yaşadı.