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GeriGündem Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor, nereler açık? İşte İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi
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Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 10:14 | 

Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor, nereler açık? İşte İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu kez çok daha büyük bir kesimi ilgilendiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir’in de bulunduğu çok yüksek risk grubunda yer alan 58 ilde cumartesi ve pazar günü kısıtlamalar var. Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor, nereler açık? İşte İçişleri Bakanlığının yeni hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan detaylar...

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İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında 58 ilde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan etti. Çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoride yer alan 58 ilde bugün ve yarın, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan 12 ilde ise sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak.

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Hem cumartesi hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulanacağı çok yüksek risk grubunda yer alan 58 il şunlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

3BU İLLERDE YASAK YOK

BU İLLERDE YASAK YOK

Düşük risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van’da ise hafta sonu yasağı uygulanmayacak. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

4GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma" rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul edebilecek. Bu iş yerlerinde aynı masada, düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilebilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatlerinde paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

5Dinamik denetim süreci uygulaması

Dinamik denetim süreci uygulaması

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Sürecinin" uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilecek.

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı "İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP)" doğrultusunda gerekli çalışmalar aksaklığa meydan verilmeden sürdürülecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, valiler tarafından ilin hangi risk grubunda bulunduğuna bağlı olarak belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 30 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak. Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

6Kişiler, bu hafta sonu için tarih alınan nikahlara katılabilecek

Kişiler, bu hafta sonu için tarih alınan nikahlara katılabilecek

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler, süregelen uygulamaya uygun şekilde, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatlerinde faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

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