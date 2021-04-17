Hafta sonu bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti!
Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Ardından ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre sokağa çıkma yasağının hafta içi saat 19.00'da başlıyor ve sabah 05.00'da sona eriyor. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri
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Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. Koronavirüs tedbirlerinde yeni yol haritasını belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı sürede marketler online siparişlerini teslim edebilecek. İşyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.
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HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadelerine yer verildi.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
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Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
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HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Bu bilgilere göre marketlerin hafta içinde saat 18.00'da kapanacağı ön görülüyor. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.