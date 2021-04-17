Hafta sonu bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti!

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadelerine yer verildi.