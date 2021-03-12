Hafta sonu AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri..

Alışveriş Merkezleri (AVM) cumartesi günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi günü kapalı tutulan AVM'ler, yasağın kaldırılmasıyla birlikte yeniden açılıp açılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, AVM'ler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler