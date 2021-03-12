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Haber Giriş: 12 Mart 2021 - 17:09 | 

Hafta sonu AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir çok işletmenin hafta sonu açık olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yerinde karar dönemi ile birlikte illerimizdeki risk durumu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki bu hafta sonu AVM'ler açık olacak mı? İşte detaylar

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Alışveriş Merkezleri (AVM) cumartesi günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi günü kapalı tutulan AVM'ler, yasağın kaldırılmasıyla birlikte yeniden açılıp açılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, AVM'ler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.

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Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

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