Hafta sonu Antalya

Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ula gibi turizm merkezlerindeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü. Bodrum’un Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile buralardaki yürüyüş yollarında, sakinlik hâkim oldu.