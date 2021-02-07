Hafta sonu Antalya

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya ve Muğla’da sessizlik hâkim oldu.
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‘Turizmin başkenti’ olarak nitelendirilen Antalya’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı.
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Yazın binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, yürüyüş yaptı, güneşlendi, denize girdi. Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.
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Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ula gibi turizm merkezlerindeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü. Bodrum’un Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile buralardaki yürüyüş yollarında, sakinlik hâkim oldu.
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Kıtlama dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı ile Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı.
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Marmaris’in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahilleri sessizliğe büründü.
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Fethiye’deki Ölüdeniz sahilleri kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı.
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Turist ve bölge sakinlerinin uğrak yeri olan meydanlar boş kaldı. ‘Sakin Kent’ unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’nde de sessiz hakim oldu.