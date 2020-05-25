Hafta sonu (30 31 Mayıs) sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.