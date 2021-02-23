Hafta sonu (27-28 Şubat) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı detayları
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan biri olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar belirtilen saatler ve günler aralığında evlerinde kalıyorlar. 27-28 Şubat’ta sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. İşte her hafta cuma akşamı saat 21:00’de başlayan kısıtlamaya dair detaylar
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması her hafta cuma akşamı saat 21:00’de başlıyor ve pazartesi sabah 05:00’e kadar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada normalleşme süreci için mart ayına işaret etmiş ve il bazında kademeli normalleşme sürecinden bahsetmişti. İşte detaylar
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 27-28 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
Bu kapsamda 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 1 Mart Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.