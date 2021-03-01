Hafta içi yasağı ne zaman bitecek? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? Hürriyet’ten Erdin Çelikkan’ın haberine göre riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen “yerinde karar” döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe’de yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.



Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.



Kabinede alınan tüm kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.