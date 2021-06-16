Hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi? Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi için gözler 21 Haziran'da
Yasaklar ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye koronavirüsle mücadelede kritik bir aşamaya geçti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı. Aşılama hızının artması ile vefat ve ölüm sayısının düşmesinin ardından, hafta içi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına yönelik de beklentiler arttı. Tüm gözler şimdi 21 Haziran'da yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda. Peki, hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte, yeni normalleşme takvimi hakkında detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni normalleşme ile Türkiye'de pandemi sürecinde önemli bir adım atılması bekleniyor. Her geçen gün aşıda yaş sınırının düşmesi ve yeni meslek gruplarına geçilmesiyle pandeminin bitişi için umutlar arttı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda da yeni kararların alınması ön görülüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasağının yeni normalleşmenin üçüncü etabından atılacak adımlardan olması bekleniyor. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 21 Haziran'ı işaret göstermişti.
2
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının devam edeceğini bildirmişti. Bu bilgilere göre yasakların haziran sonunda bitmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
3
YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
4
Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
Erdoğan’ın, “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği öğrenildi.
5
SONBAHARDA ESKİ NORMAL
Uzmanlardan da normalleşme ile ilgili bazı açıklamalar geldi. O açıklamalar şöyle;
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: “Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda ise eski normalimize dönebiliriz. Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı.
6
Toplumun en az yüzde 60’ı aşılandığında hastalık ‘salgın’ formundan çıkıp az sayıda enfeksiyon vakası olarak görülmeye, artık toplumu ciddi şekilde etkilememeye başlayabilir. Elbette bu süreçte aşı olmamış kişiler için risk devam edecektir.”