Gündem Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 22:30 | 16 Haziran 2021 - 22:30

Hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi? Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi için gözler 21 Haziran'da

Yasaklar ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye koronavirüsle mücadelede kritik bir aşamaya geçti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı. Aşılama hızının artması ile vefat ve ölüm sayısının düşmesinin ardından, hafta içi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına yönelik de beklentiler arttı. Tüm gözler şimdi 21 Haziran'da yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda. Peki, hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte, yeni normalleşme takvimi hakkında detaylar.