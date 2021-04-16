Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte seyahat yasağı saatleri
Şehirler arası seyahat yasağının saatleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Hafta içi ve hafta sonu seyahat yasağının detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde hafta içi sokağa çıkma yasağı ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar açıklandı. Peki, seyahat yasağı var mı, kaçta başlıyor ve bitiyor?
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Şehirler arası seyahat yasağının hafta içi ve hafta sonu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmiyor. Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşte seyahat yasağının detayları
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HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmiyor.
Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyeceği aktarılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşiyle ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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Zorunlu haller sayılacak durumlar, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen şeklinde belirlendi. Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek."