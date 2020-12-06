Hafta içi ve hafta sonu restoranlar açık mı, saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;



Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.