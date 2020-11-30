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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 08:36 | 

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı için geri sayım

Yeni yasaklar ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada, ‘Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.’ dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Peki yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

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Yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri son yapılan kabine toplantısının ardından duyurulmuştu. Bugün Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar arasında salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günlerin de dahil edilmesi yer alıyor. Şu anda 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan belirli saatler arasındaki kısıtlamanın dışında genel bir hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

2YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ
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YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Konu ile ilgili detayları Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan yazısında ele aldı. İşte detaylar…

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirilecek.

3BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ
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BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.

Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

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Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

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