Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi sokağa çıkma yasağı için 1 Temmuz kararı! Kabine'de netleşti
Hafta içi yasakları kaldırıldı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, haziran başında alınan kararlar gereğince yeniden düzenlenmişti. Karara göre hafta içi ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00'den başlayarak saat 05.00'da sona erecek şekilde hayata geçirilmişti. Koronavirüs yasakları hakkında 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz." dedi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte, ayrıntılar.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı sorusu, Kabine Toplantısı ile beraber netleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının gündemine ilişkin konuşurken, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinde izlenecek yeni yol haritasını açıkladı. Aşılamanın hızlanmasıyla beraber vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak kısıtlamalarının kaldırılması için 1 Temmuz'u işaret ederek, " Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. " dedi. Gece sokağa çıkma yasakları hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü uygulanıyordu.
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HAFTA İÇİ YASAKLARI KALDIRILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı, gerçekleşti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen haberi verdi. Erdoğan şunları ifade etti;
1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik.
Bu bilgilere göre hafta içi yasakları 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadesi kullanılmıştı.
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GENELGE YAYINLANDI MI?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelgenin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.