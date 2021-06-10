Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte 10-11 Haziran hafta içi kısıtlama detayları
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, 1 Haziran yeni normalleşme kararları ile beraber değişti. Türkiye'de devam eden normalleşme sürecinde alınan son karara göre sokağa çıkma yasağının hafta sonları pazar günü uygulanacağı hafta içinde ise akşam başlayarak ertesi gün saat 05.00'da tamamlanacağı bildirilmişti. Eskiden hafta içi 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı artık daha ileri saatte başlıyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili tüm merak edilenler.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı, İçişleri Bakanlığı'nın, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu gönderdiği genelge ile belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme döneminde alınan kararla sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi. Kabine Toplantısı'nda varılan görüş birliği ile hafta içi sokağa çıkma yasağının 22.00'den başlayıp 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı bildirildi. Öte yandan pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.