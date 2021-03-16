Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgenin detayları

Hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu, yeni hafta ile beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı. Buna göre hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.