Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgenin detayları
Hafta içi sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı ile beraber gündeme gelen konulardan oldu. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer alırken, gözler hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına çevrildi. İllerdeki vaka sayılarındaki artış ve normalleşmede geçen 2 haftalık süreç kritik toplantıda masaya yatırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan genelgede hafta içi sokağa çıkma yasağının akşam 21:00 ile sabah 5 arasında süreceği bildirilmişti. İşte, hafta içi sokağa çıkma kısıtlama saatleri ve konuyla ilgili son gelişmeler.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu, yeni hafta ile beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı. Buna göre hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi her gün saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.