Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri detayları
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kademeli normalleşme ile beraber belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi. Bu süre içerisinde bazı kısıtlamalar devam edecek ve aşı süreci de analiz edilecek. Kritik kararların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme için 1 Haziran'ı işret etmişti. Gözler şimdi hafta içi sokağa çıkma yasağının durumunda. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasaklarının devam edeceği bildirildi. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı. Kısıtlamanın durumunun 1 Haziran sonrası netleşmesi bekleniyor.
Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlendiği bildirildi.
Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmenin kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığına dikkati çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:
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"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."
Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz.
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Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.