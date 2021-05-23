Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri detayları

ERDOĞAN YENİ NORMALLEŞME İÇİN 1 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz.