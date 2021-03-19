Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatler ve olduğu iller, yeni normalleşmenin başladığı 1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ile beraber belli oldu. Milyonları ilgilendiren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam 21:00'de uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiğini vurguladı. İllerdeki vaka sayısının ele alındığı toplantının ardından yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yanıt buldu. Genelgeye göre hafta sonları düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde de hafta içinde olduğu gibi akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hafta içi sokağa çıkma yasağının olduğu iller, Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirme ile beraber gündeme gelen konulardan oldu. Özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'e gözler çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan illerdeki uygulamaların aynen devam edeceğini bildirdi. Bu kadara göre tüm yurtta 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması 81 ilde devam edecek. Hafta sonları da akşam bu saatlerde kısıtlama uygulanacak. Hafta içi kısıtlamasının ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı.
2
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
3
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
4
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
5
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi her gün saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.