Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu, yeni hafta ile beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'e çevrildi. Kritik toplantıda yeni kararların alınması durumunda hafta içi sokağa çıkma yasağında da farklılık meydana gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullanmıştı.