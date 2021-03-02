Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.' dedi. Hafta içi kısıtlaması ise 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.