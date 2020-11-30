Son dakika haber: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatlerini açıkladı!
Son dakika haber: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada vatandaşların tedbirlere uymadığını belirterek yeni önlemlerin alınacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda hafta sonu için belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir." dedi. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yasaklar ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son yapılan toplantının ardından koronavirüs tedbirleri açıklanmıştı. Bugün Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta içi her gün gece saat 21,00 ile sabah 05,00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi- Pazar artık evlerimizdeyiz. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır" dedi.
2
Abone Ol
HAFTA SONU VE HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedbirlerin sıkılaşacağına dair mesajını geçen cuma vermişti. Kabine bugün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdi. Toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı şunları söyledi;
Hafta içi her gün gece saat 21,00 ile sabah 05,00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.;
Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi- Pazar artık evlerimizdeyiz;
Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır
Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum
. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi saytısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir..
3
Abone Ol
BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ
Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:
İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.
Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.
4
Abone Ol
Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.
5
Abone Ol
Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.