Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri ve tam kapanma ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayımlandı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 19.00 ve sabah saat 05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan tarihine kadar hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 19:00'da başlayacak ve sabah 05.00'te sona erecek. Daha sonra ise kesintisiz yasak başlayacak. Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.