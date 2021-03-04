Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, yasak devam ediyor mu? İşte detaylar
Hafta içi sokağa çıkma yasağı, normalleşme takviminin kararlaştırıldığı Kabine Toplantısı'nda ele alındı. 'Yerinde karar' dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk durumlarına göre illerde uygulanacak yasak ve kısıtlamalar için yeni yol haritasını duyurdu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde sona ererken, bazı illerde ise pazar günü uygulanmaya devam edecek. Koronavirüs yasaklarının esnetilmesiyle beraber gözler 'hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı' sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, normalleşme takviminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli kararların ele alındığı Kabine Toplantısı'nda hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullandı. Hafta içinde uygulanan kısıtlama tüm illerde bir süre daha devam edecek.
2
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
3
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
4
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi her gün saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.