Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Tüm gözler 1 Haziran'da!

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 Mayıs tarihi itibarıyla pek çok alanda normalleşme başlarken sokağa kısıtlamalarının süreceği bildirildi. 'Kademeli normalleşme' konusu genelgeye göre hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 saatleri arasında devam ediyor. Karara göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi sürecek. Ancak hafta içi sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihle ilgili net bir açıklama yapılmadı.