Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Tüm gözler 1 Haziran'da!
Hafta içi sokağa çıkma yasağı, kademeli normalleşme döneminde uygulanmaya devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş hızla sürerken; hafta içi sokağa çıkma yasağının kaldırılması için beklentilerini arttıran milyonların merak ettiği normalleşme kararları da 1 Haziran itibariyle netleşecek. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı yeni yol haritasını belirleyerek, sonbahara kadar 18 yaş üstünün aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili bilgiler.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 Mayıs tarihi itibarıyla pek çok alanda normalleşme başlarken sokağa kısıtlamalarının süreceği bildirildi. 'Kademeli normalleşme' konusu genelgeye göre hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 saatleri arasında devam ediyor. Karara göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi sürecek. Ancak hafta içi sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihle ilgili net bir açıklama yapılmadı.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan kademeli normalleşme genelgesinde şu ifadeler yer alıyor;
Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor. Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu ise henüz belli değil. Konunun 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi ön görülüyor. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:
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HANGİ NORMALLEŞME ADIMLARI BEKLENİYOR?
-1 Haziran sonrası kafe, restoran ve lokantaların kişi sınırlamasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.
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- Düğün salonlarının belli misafir sayısına göre hizmet verebilmesi de kulislerde konuşulan normalleşme adımlarından biri... İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
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-Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş devam ederse, halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının da açılması konuşuluyor.