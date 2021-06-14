Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: 14-18 Haziran hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin ikinci etabı ile beraber hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonları pazar günü gündüz uygulanacağı, hafta içinde ise akşam başlayarak ertesi gün saat 05.00'da sona ereceği bildirildi. Alınan karara göre hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri artık daha geç saatte başlıyor. Peki, 14-18 Haziran hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sokağa çıkma yasağının durumu son gelişmeler ile takip ediliyor. 1 Haziran tarihinde başlayan kademli normalleşmenin ikinci etabında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri güncellendi. Önceden akşam saat 21.00'da başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması artık saat 22.00'da başlıyor. Kısıtlama ertesi gün sabah saat 05.00'da sone eriyor. Diğer yandan Kabine Toplantısı'nda alınan kararla sokağa çıkma yasağının pazar günleri cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağı bildirildi.
2
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
3
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
4
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
5
Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.