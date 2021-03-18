Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller

Hafta içi sokağa çıkma yasağının olduğu iller, Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirme ile beraber gündeme gelen konulardan oldu. Özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'e gözler çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan illerdeki uygulamaların aynen devam edeceğini bildirdi. Bu kadara göre tüm yurtta 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması 81 ilde devam edecek. Hafta sonları da akşam bu saatlerde kısıtlama uygulanacak. Hafta içi kısıtlamasının ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı.