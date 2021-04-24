Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Sokağa çıkma yasağı hafta içi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile uygulanmaya devam ediyor. Bu hafta 23 Nisan'ın resmi tatil kapsamında olması ile beraber, hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün uygulanacağı, kısıtlamanın 26 Nisan Pazartesi günü sona ereceği bildirildi. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda ise hafta içerisinde yer alan günlerde sokağa çıkma yasağının 19.00'da başlayacağı açıklanmıştı. 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken, milyonların gözü hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta? sorusunun yanıtına çevrildi. işte, hafta içi kısıtlama saatleri ve konu ile ilgili ayrıntılar.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ve kısıtlama saatleri öne çıkan konuların başında yer alıyor. İki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkma yasağının 19.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi. Hafta içi günlerde uygulanan kısıtlamanın ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda yeni kararların çıkması bekleniyor.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 19:00’da başlayıp, sabah 05:00’de biteceğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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65 YAŞ ÜSTÜNE 10.00- 14.00 İZNİ
- Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında, 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek.
- Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.
- Hafta içi 65 yaş ve üzerindeki kişiler 10.00-14.00, 18 yaş altındaki kişiler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
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- Hafta içi ve hafta sonu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla olacak. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.
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PAKET SERVİS SAHURA KADAR
- 16 Mayıs 2021 pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek. Yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, cumartesi ve pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.