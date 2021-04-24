Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

- Hafta içi ve hafta sonu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.



- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.



- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla olacak. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.