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Haber Giriş: 05 Nisan 2021 - 17:29 | 

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, hangi illerde var? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar

Hafta içi sokağa çıkma yasağı, hafta sonu için bazı illerde alınan yeni karar sonrası gündeme geldi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağının kırmızı renkli illerde cumartesi pazar geçerli olacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise hafta içi akşam saat 21.00'da başlayıp sabah saat 05.00'da sona eren kısıtlamanın devam edeceği açıklandı. Son gelişme sonrası milyonların gözü, hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorunun yanıtına çevrildi. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgenin detayları.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağının devam edip etmediği öne çıkan konulardan oldu. Koronavirüs mücadelesinde alınan yeni önlemlerle beraber sokağa çıkma yasağının hafta sonu için kapsamı bazı illerde genişletildi. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Öte yandan bu kısıtlama hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde de uygulanacak.

2HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları ifade etti;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

3HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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