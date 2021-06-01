Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? 2-4 Haziran hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta içi sokağa çıkma yasağında son durum, 1 Haziran kararları ile birlikte yeniden gündeme geldi. Koronavirüs gündemi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi ve cumartesi günü akşam saatlerinde başlayıp pazartesi bitecek şekilde uygulanacağını bildirdi. Beştepe'den duyurulan Türkiye'nin yeni normalleşme kararlarının ardından uzun süredir kaldırılması beklenen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına gözler çevrildi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Sokağa çıkma yasağı hafta içi için uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Sokağa çıkma sınırlamaları haziran boyunca hafta içinde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde uygulanacak. Ancak hafta içi kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmadı.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadeleri kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir." dedi.
Ancak hafta içi kısıtlamalarının sona ereceği tarih henüz netleşmedi. Temmuz ayının gelmesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağının yeniden ele alınması bekleniyor.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Hafta içi günlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgeye göre 22.00-05.00 saatlerinde sürecek.
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Pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.