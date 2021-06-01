Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? 2-4 Haziran hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı hafta içi için uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Sokağa çıkma sınırlamaları haziran boyunca hafta içinde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde uygulanacak. Ancak hafta içi kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmadı.