Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri

Türkiye 17 Mayıs'tan itibaren koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Adına 'kademeli normalleşme' denen bu dönemde, sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, saat ve gün düzenlemesi de yapıldı. Öte yandan 18 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma durumu da güncellendi. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasaklarında en güncel bilgiler...