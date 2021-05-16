Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri
İçişleri Bakanlığı 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre ülkemizde, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri oldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
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Türkiye 17 Mayıs'tan itibaren koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Adına 'kademeli normalleşme' denen bu dönemde, sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, saat ve gün düzenlemesi de yapıldı. Öte yandan 18 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma durumu da güncellendi. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasaklarında en güncel bilgiler...
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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında haftaiçi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlar ve 18 yaş altındakiler için, herkese uygulanan kısıtlama dışında bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
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Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.