Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta uygulanıyor? İşte genelgenin detayları

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullandı.



Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:



Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.



"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.