Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta uygulanıyor? İşte genelgenin detayları
Hafta içi sokağa çıkma yasağı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüste yerinde karar döneminin başlamasının ardından hafta içi uygulanan kısıtlamanın da detayları belli oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri devam edecek, hafta içi uygulanan kısıtlama da akşam 21.00'da başlayacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede de sokağa çıkma yasağı uygulanacak illerin saatleri açıklandı. Gözler şimdi hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtında. İşte, sokağa çıkma yasağı olan iller ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri.
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı, 1 Mart'ta başlayan yeni normalleşme kuralları ile belli oldu. Milyonların beklediği Kabine Toplantısı sonrası yerinde karar dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının cumartesi günü, orta ve düşük riskli illerde ise hafta sonu yasağının tamamen kaldırıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede de hafta içi sokağa çıkma yasağının akşam 21:00 ile başlayacağı belirtildi. Alınan karara göre hafta içi sokağa çıkma yasağı bir süre daha tüm illerde uygulanacak. Kısıtlamanın ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullandı.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi her gün saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.