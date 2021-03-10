Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullandı. Alınan karara göre hafta içi sokağa çıkma yasağı bir süre daha tüm illerde uygulanacak. Kısıtlamanın ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı.