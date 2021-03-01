Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta içisokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.' dedi ve hafta içi yasağı hakkında da bilgi verdi. İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı belirli saatler aralığında uygulanıyor. Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.' dedi. İşte sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı yine aynı saatler aralığında devam edecek. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.
Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi her gün saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.