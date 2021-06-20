Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak? 21 Haziran'da kritik başlıklar masada'
Hafta içi sokağa çıkma yasağı için milyonlar Beştepe'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Aşılamanın hızlanmasıyla beraber vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma yasağının kaldırılması için beklentiler Kabine Toplantısı'nın yapılacağı 21 Haziran'a yöneldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, toplantıda ele alınacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran tarihli yayınlanan genelgede hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 22.00'da başlayıp 05.00'da sona ereceği bildirilmişti. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte, hafta içi yasakları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Hafta içi yasakları kaldırılacak mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, haziran başında yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereğince yeniden düzenlenmişti. Karara göre hafta içi ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri 21.00'den başlayarak saat 05.00'da sona erecek şekilde hayat geçirilmişti. Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda hafta içi kısıtlamalarının görüşülmesi bekleniyor. Hafta içi yasaklarının kaldırılacağı tarih henüz belli olmadı.
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HAFTA İÇİ YASAKLARI NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacak. Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
Konuyla ilgili açıklamaların 21 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge ile netleşmesi bekleniyor.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadesi kullanılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında açıklama yapmıştı. Bakanların yer aldığı toplantıda Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
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Erdoğan’ın, “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği öğrenilmişti.