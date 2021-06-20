Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak? 21 Haziran'da kritik başlıklar masada'

ERDOĞAN YENİ NORMALLEŞME İÇİN 21 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında açıklama yapmıştı. Bakanların yer aldığı toplantıda Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.