Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hafta içi yasakları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

HAFTA İÇİ YASAKLARI KALDIRILDIR MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı, gerçekleşti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen haberi verdi. Erdoğan şunları ifade etti;



1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik.



Bu bilgilere göre hafta içi yasakları 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak.