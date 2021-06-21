Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hafta içi yasakları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı sorusu, Kabine Toplantısı ile beraber netleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının gündemine ilişkin konuşurken, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinde izlenecek yeni yol haritasını açıkladı. Aşılamanın hızlanmasıyla beraber vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. " dedi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü uygulanıyordu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte, milyonların merak ettiği hafta içi yasakları hakkında bilgiler.
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Hafta içi yasakları kaldırılacak mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, haziran başında yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereğince yeniden düzenlenmişti. Karara göre hafta içi ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00'den başlayarak saat 05.00'da sona erecek şekilde hayata geçirilmişti. Koronavirüs yasakları hakkında Kabine Toplantısı sonrası önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz." dedi.
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HAFTA İÇİ YASAKLARI KALDIRILDIR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı, gerçekleşti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen haberi verdi. Erdoğan şunları ifade etti;
1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik.
Bu bilgilere göre hafta içi yasakları 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadesi kullanılmıştı.