Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta içi sokağa çıkma yasağı, koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Hafta sonu yasağı risk gruplarına göre belirli illerde uygulanırken, hafta içi yasağı Türkiye'nin tamamında uygulanıyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde yer alıyor. Uygulama Türkiye genelinde devam ediyor. 29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması saat 21:00’de başlıyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda yasak saatlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir. 29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı.
Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:
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Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NA ÇEVRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Kritik toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.
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Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.