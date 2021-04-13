Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir. 29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı.



Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:



