Hafta içi saat 8'den sonra yasak var mı? Koronavirüs tedbirlerinde yeni kararlar bekleniyor

Hafta içi saat 8'de sonra yasak gelecek mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konulardan birisi olmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını kontrol altına almak isteyen yetkililer, bazı tedbirleri duyurmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısının ardından alınacak olan kararlar, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya devam edilecek. Peki, Hafta içi saat 8'de sonra sokağa çıkma yasağı gündemde yer alma devam edecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler