Hafta içi saat 8'den sonra yasak var mı? Koronavirüs tedbirlerinde yeni kararlar bekleniyor
Hafta içi saat 8'den sonra yasak olacağı iddiaları, Koronavirüs tedbirleri kapsamında gündemde yer almaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısı kararları neticesinde yasakları uygulayan İçişleri Bakanlığı, bugün gerçekleşecek olan toplantının ardından alınması beklenen yeni tedbirleri genelge ile duyuracak. Peki, hafta içi saat 8'den sonra yasak var mı? İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında merak edilen bazı bilgiler
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1
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Hafta içi saat 8'de sonra yasak gelecek mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konulardan birisi olmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını kontrol altına almak isteyen yetkililer, bazı tedbirleri duyurmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısının ardından alınacak olan kararlar, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya devam edilecek. Peki, Hafta içi saat 8'de sonra sokağa çıkma yasağı gündemde yer alma devam edecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
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Hürriyet Gazetesi muhabiri Erdinç Çelikkan, bu akşam gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak kararlara yönelik bazı beklentileri gündeme getirdi. Buna göre alınması beklenen bazı kararlar şu şekilde olacak;
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- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
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- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.